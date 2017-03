VIDEO - Calciomercato Inter, quando Conte disse: "Se allenassi i nerazzurri, sarei il primo tifoso"

14/03/2017 17:35

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Primo in Premier League e in semifinale di Fa Cup, Antonio Conte ci ha messo poco per conquistare il Chelsea e l'Inghilterra. Per l'ex ct dell'Italia si parla di un possibile ritorno in Serie A con l'Inter che penserebbe a lui per la prossima stagione al posto di Pioli, nonostante l'ottimo rendimento avuto dalla squadra con l'ex allenatore della Lazio.

Dal passato juventino di Conte emerge una frase che fa pensare che il tecnico non avrebbe problemi a sedersi sulla panchina della grande rivale della Juventus. In una conferenza del 2013, infatti, Conte diceva: "Siamo professionisti, mai dire mai. Dovessi allenare il Milan o l'Inter, diventerei il primo tifoso di Milan, Inter, Roma o Lazio. Sono il primo tifoso della squadra dove alleno".

B.D.S.