Dall'inviato Valerio Cassetta

14/03/2017 00:05

LAZIO TORINO MIHAJLOVIC - Il Torino cade all''Olimpico' contro la Lazio. Prima dell'approdo in granata, per la panchina laziale si era fatto anche il nome di Sinisa Mihajlovic: "Se sono stato vicino alla Lazio? Io sono sempre vicino col cuore, anche casa mia è qui vicino", ha risposto l'allenatore serbo in conferenza stampa al termine del match.

G.M.