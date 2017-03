Roma, è la settimana del Lione: ecco tutti i numeri di Spalletti in attacco e difesa

Mario D'Amiano

ROMA SPALLETTI / Fase cruciale per la stagione della Roma. Tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, la squadra di Spalletti è attesa da un susseguirsi di impegni decisivi. Dopo la vittoria contro il Palermo, che ha interrotto un periodo di crisi, giovedì prossimo allo stadio 'Olimpico' è atteso il Lione per il ritorno degli ottavi della competizione europea. L'obiettivo sarà ribaltare il 4 a 2 rimediato in terra francese. Poi testa alla Serie A, dove il Napoli continua il pressing sul secondo posto, e alla Coppa Italia, dove servirà una prestazione perfetta per ribaltare il doppio svantaggio nel derby contro la Lazio. Saranno settimane che diranno molto sull'annata giallorossa e, probabilmente, sul futuro di Spalletti, che da tempo ha spiegato la volontà di vincere un trofeo per poter restare all'ombra del Colosseo. Al centro di voci di calciomercato da svariati mesi, il tecnico toscano, come si apprende alle ultime news Roma, sembra impegnato soltanto sulle sfide venture. Da quando è tornato l'anno scorso, non ha ancora potuto esultare per la vittoria di una competizione, essendo la Roma arrivata terza in campionato e uscita agli ottavi di Coppa Italia e di Champions League. Quest'anno, invece, è ancora in corsa, seppur con difficoltà, in tutte le competizioni. Dalla Serie A all'Europa League, passando per la Coppa Italia: la Roma di Spalletti è attesa da partite fondamentali per l'intera stagione.

Roma, settimane decisive: i prossimi impegni

Con la Juve che continua a macinare vittorie, la rincorsa al sogno scudetto è destinata a non raggiungere la meta. Nonostante i tre punti di ieri contro il Palermo, infatti, la Roma continua a viaggiare a meno otto dai campioni d'Italia, vittoriosi anche venerdì scorso contro il Milan. Così, la speranza di vincere un trofeo in questa stagione è riposta sulla Coppa Italia e l'Europa League. La prossima gara che attenderà i giallorossi riguarda proprio la competizione europea: giovedì prossimo servirà almeno un 2 a 0 al Lione per raggiungere i quarti di finale. Dopodiché, nemmeno il tempo di recuperare energie fisiche e mentali, ci sarà la partita contro il Sassuolo di domenica sera. Dopo la sosta per le Nazionali, invece, la Roma ospiterà l'Empoli prima di catapultarsi sulla difficile rimonta nel derby di Coppa Italia, con in palio la finalissima contro la vincente di Juventus-Napoli.

Roma, ottima difesa e buon attacco: i numeri con Spalletti

Con 61 gol fatti e 25 gol subiti in 28 partite, la Roma è seconda nella classifica del miglior attacco e miglior difesa del campionato, superata soltanto da Napoli (per reti segnate) e dalla corazzata juventina (per il reparto arretrato). Da quando è arrivato Spalletti, è stato invertito il trend negativo di risultati e di gioco che ha caratterizzato gli ultimi mesi di Garcia sulla panchina romanista. Già dall'anno scorso i miglioramenti sono apparsi evidenti, con alcuni calciatori che sono assurti a leader della squadra. Se Manolas è la guida della difesa e Nainggolan quella del centrocampo, Edin Dzeko, con 30 gol fatti finora, si è preso la scena dell'attacco sorprendendo i più critici e lottando per la conquista della classifica marcatori.

Tuttavia, nonostante le 20 vittorie e i 2 pareggi in campionato, a pesare sono le 6 sconfitte, decisive per la fuga dei bianconeri e il recupero del Napoli. In ambito europeo, invece, dopo la delusione nel play-off di Champions League, in Europa League la Roma ha avuto un cammino molto positivo, vincendo il girone con 12 punti, frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi e superando agevolmente l'ostacolo Villarreal nei sedicesimi (4-0 all'andata e sconfitta di misura al ritorno). Tuttavia, proprio nel momento clou sono venute meno le energie fisiche e mentali, tra i fattori principali nel brutto secondo tempo che ha portato alla sconfitta per 4 a 2 nell'andata degli ottavi col Lione.

Come già accennato, il futuro della panchina passa dagli ultimi mesi stagionali. Spalletti anche ieri ha risposto in maniera sibillina sul suo destino. Il tecnico, che vuole alzare la sua quarta coppa coi giallorossi, non ha ancora deciso se restare o meno a fine stagione. La Roma, quindi, è chiamata a riprendersi definitivamente dal periodo di crisi per provare a vincere un trofeo che manca da circa 9 anni e porre le basi per la permanenza del suo allenatore.