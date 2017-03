Milan, passi avanti per il closing: ecco gli altri 100 milioni. E per il mercato...

13/03/2017 09:43

CLOSING MILAN / Buone notizie per i tifosi del Milan sul fronte closing: come si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', tra oggi e domani i cinesi interessati all'acquisto del club verseranno nelle casse rossonere la nuova caparra da 100 milioni di euro, dopo essere già riusciti a fornire una dettagliata documentazione sulla trasparenza dei soldi. Nel nuovo contratto studiato tra le parti resiste la clausola dell'investimento da 350 milioni per il calciomercato nell'arco di un triennio.

S.D.