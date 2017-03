Palermo-Roma, Dzeko: "Vittoria importante, ora testa a giovedì"

12/03/2017 22:43

PALERMO ROMA DZEKO / La Roma batte il Palermo e interrompe il periodo negativo. Edin Dzeko, autore di un gol nella vittoria per 3 a 0, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match: "E' una vittoria importante perché l'ultima settimana non è stata bella per noi - le sue parole a 'Premium Sport' - Oggi era molto importante vincere, abbiamo fatto tre gol e non ne abbiamo subito nessuno. Questo è importante per darci fiducia e per giovedì. Mi sento importante come tutti oggi. Hanno giocato calciatori che ultimamente sono stati utilizzati meno. Qualche calciatore che ha giocato troppo ha riposato, ma gli altri hanno fatto molto bene. Possiamo stare tutti tranquilli, sono calciatori importanti per il futuro. Scudetto? Abbiamo perso tre partite, oggi era importante vincere. Classifica marcatori? Ci sono tanti campioni in questo campionato, sono felice di aver fatto un gol dopo alcune partite in cui mancava. Abbiamo vinto oggi e questo può darci un po' di fiducia. Guardiamo avanti e pensiamo a fare risultato giovedì".

M.D.A.