Inter-Atalanta, leader Banega: "Quando non giocavo, ho lavorato ancora di più"

12/03/2017 17:54

INTER ATALANTA BANEGA - Una tripletta, come il bomber della squadra Mauro Icardi. C'è senza dubbio la firma di Ever Banega nel 7-1 rifilato oggi dall'Inter all'Atalanta.

"Una vittoria che porta anche la mia firma? E' stata una gara intensa, sono felice di aver potuto dare il mio contributo alla squadra - ha sottolineato il centrocampista argentino ai microfoni di 'Premium Sport' - Sto lavorando duramente proprio per darlo al meglio. Mi sto prendendo la squadra? Mi sento tranquillo, ho sempre lavorato per il gruppo: quando non ho potuto dare il mio apporto, ho lavorato ancora di più per potermi ritagliare il mio spazio. Oggi sono riuscito anche a sfruttare le occasioni da gol che ho avuto e ne sono contento. Nostro obiettivo? Continuiamo così e vediamo dove possiamo arrivare".

F.S.