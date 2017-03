Serie B, Latina-Carpi 0-1: Mbakogu trascina gli emiliani

11/03/2017 19:54

LATINA CARPI - Il Carpi espugna il campo del Latina nel match della 30a giornata di Serie B. A decidere l'incontro la rete firmata al 26' del secondo tempo di Mbakogu. La squadra emiliana con questi tre punti resta agganciata al treno playoff, mentre i laziali sono sempre invischiati nella lotta per non retrocedere.



Latina-Carpi 0-1

71' Mbakogu



CLASSIFICA: Spal punti 55, Frosinone 53, Verona* 52, Benevento 48, Bari 46, Cittadella 44, Perugia 44, Spezia 44, Novara* 43, Entella 43, Carpi 43, Avellino 36, Salernitana 36, Ascoli* 34, Pisa* 32, Pro Vercelli* 32, Brescia 31, Cesena 31, Latina 31, Vicenza* 30, Trapani* 26, Ternana* 23.

*Una partita in meno

G.M.