Palermo-Roma, Lopez avvisa: "Attenzione, i giallorossi non hanno finito la benzina"

11/03/2017 13:56

PALERMO ROMA DIEGO LOPEZ / Il Palermo è pronto a fare il proprio 'esordio' di fronte al nuovo presidente Baccaglini. E lo farà affrontando una squadra temibile come la Roma: "Il Presidente Baccaglini ha un grande entusiasmo che contagia non solo la gente ma anche noi. È giovane e intelligente", ha esordito Diego Lopez, tecnico rosanero, nell'odierna conferenza stampa.

"La squadra ha lavorato bene questa settimana per affrontare la gara di domani - ha proseguito Lopez - Servirà una grande partita. La Roma ha una rosa ampia e di qualità nonostante i tanti impegni, non penso che non abbia più benzina. Ho detto ai ragazzi che la Roma è una squadra forte e di qualità in tutti i suoi elementi. Non bisogna mai perdere la concentrazione. A Torino stavamo giocando bene seppur in maniera diversa rispetto alla Sampdoria. Dobbiamo pensare gara dopo gara e cercare di fare punti a prescindere dall'avversario che affrontiamo. I tifosi? Averli al nostro fianco sono uno stimolo in più. Ho giocato tante volte qui da avversario, c'è sempre stato un clima splendido".

D.G.