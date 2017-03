Napoli, rinnovi di Mertens e Insigne: il punto

08/03/2017 15:40

NAPOLI RINNOVI MERTENS INSIGNE / Eliminato dalla Champions League dopo aver assaporato l'impresa per 50 minuti, il Napoli ora deve proiettarsi anche al futuro. Un futuro che deve per forza di cosa includere anche Mertens e Insigne, forse i migliori in campo nella sfida contro il Real Madrid. La società azzurra sta trattando il rinnovo dei due calciatori ma, come riferisce il giornalista della 'Rai' Ciro Venerato, l'accordo manca ancora. Per Mertens ad ostacolare la fumata bianca è l'offerta ricevuta dalla Cina con un ingaggio maggiore dei circa 2,3 milioni di euro offerti dal Napoli: ecco che il calciatore e il suo entourage avrebbero chiesto un ulteriore sforzo alla società partenopea. L'impressione è che l'affare andrà in porto.

Possibile un'intesa che per Lorenzo Insigne anche se qui, oltre che sull'ingaggio, la discussione verte anche sui diritti d'immagine. Attualmente la proposta ufficiale del Napoli è ferma a 2,5 milioni di euro.

B.D.S.