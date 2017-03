07/03/2017 18:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA MANDZUKIC / 'Tradimento' Evra: il terzino francese, ex Juventus, mette in allarme la 'Vecchia Signora'. Intervistato da 'BEin Sport', infatti, il calciatore 'chiama' a Marsiglia Mario Mandzukic. "E' un grande attaccante, in Francia potrebbe avere molto successo. Mi piacerebbe vederlo con la maglia del Marsiglia. Rooney? No, di lui non parlo ma Mandzukic sarebbe un ottimo acquisto".

B.D.S.