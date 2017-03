Cagliari-Inter, Ausilio: "Non guardiamo al Napoli. Pioli? La normalità non vende"

05/03/2017 14:43

CAGLIARI INTER AUSILIO / Manca poco al fischio d'inizio di Cagliari-Inter. Ecco il commento del direttore sportivo nerazzurro Ausilio, che ha parlato anche del futuro del tecnico Pioli: "Ci crediamo ancora e sapevamo di dover guardare soltanto in casa nostra. Alla fine del campionato vedremo chi ha fatto meglio. Si va avanti, indipendentemente dal Napoli".

PIOLI - "Neanche rispondo alle domande su Pioli, in discussione dopo aver vinto tante gare, perdendone una. La normalità ci interessa ma purtroppo non fa discutere e non fa vendere. Vogliamo costruire il futuro con Pioli. Il suo contratto scadrà nel 2018. E' già alquanto lungo ma questo non vuol dire che a fine anno non ragioneremo su eventuali allungamenti".

ROMA - "L'abbiamo analizzata, con una presa di responsabilità. Sappiamo che oggi servirà un'Inter differente".

L.I.