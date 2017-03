04/03/2017 10:07

CINA BECKHAM MARADONA - Oltre a quello di Diego Armando Maradona, per far crescere il calcio cinese la Federazione sta pensando ad un altro ex calciatore. Stando, infatti, al 'Daily Mirror, David Beckham è stato contattato direttamente dal presidente cinese che vuole convincere il 41enne inglese a diventare direttore tecnico della federazione orientale, la cui Nazionale è guidata da Marcello Lippi.

A.L.