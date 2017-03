Real Madrid, 'tesoro' Odegaard: meno gioca, più vale

03/03/2017 19:50

REAL MADRID ODEGAARD / Meno gioca, più il Real Madrid guadagna: è la strana clausola inserita nel contratto siglato dal club spagnolo e l'Heerenveen per il prestito di Odegaard. Come riferisce 'El Confidencial', infatti, l'accordo prevedrebbe una penale di 40mila euro per la società olandese per ogni assenza del giovane talento dei 'blancos'. Un modo da parte del Real Madrid per assicurarsi un impiego costante del calciatore e favorire la sua crescita.

B.D.S.