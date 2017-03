Milan, Galliani: "Il closing non avverrà oggi. Non so quale sarà il futuro del club"

03/03/2017 10:02

MILAN GALLIANI / In casa Milan l'assemblea dei soci odierna avrebbe dovuto delineare il passaggio di consegne tra Berlusconi e la nuova dirigenza cinese. Così non sarà, dato il nuovo slittamento delle tempistiche per il closing. Ovvio però che l'Assemblea dei soci si concentri almeno in parte su tale vicenda, con Galliani che si è così espresso: "La proposta è di non assumere alcuna deliberazione su i punti all'ordine del giorno. Il closing non ci sarà oggi. Fininvest valuta però positivamente la possibilità di trovare un accordo in tempi brevi per la cessione del Milan".

Mentre i piccoli azionisti chiedono chiarezza sullo stato della trattativa, l'avvocato La Scala s'interroga su eventuali illeciti, di cui Fininvest potrebbe essere a conoscenza. Ecco la risposta di Galliani in merito: "Mi occupo del Milan e la trattativa resta tra Fininvest e Ses. Non ho alcun titolo per dare certe risposte e non posso dire cosa succederà e quale sarà il futuro del Milan".

L.I.