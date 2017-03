Calciomercato Milan, la Juventus 'molla' Donnarumma? Arriva Meret

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il closing per il definitivo passaggio di proprietà in mano cinese tarda ad arrivare e allora l'unica buona notizia per il Milan del futuro arriva... dalla Juventus!

Come si legge oggi sulle pagine del 'Corriere dello Sport', la società bianconera tiene d'occhio Donnarumma, pronta a trattare con Raiola in caso di mancato rinnovo coi rossoneri, ma intanto ha 'prenotato' Alex Meret, 19enne portiere di proprietà dell'Udinese attualmente in prestito alla Spal. La base della trattativa? 5 milioni di euro. Potrebbe arrivare a Torino già in estate, poi la Juve deciderà se girarlo in prestito ad un club di Serie A o trattenerlo in rosa e farlo crescere all'ombra di Buffon e Neto.