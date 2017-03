Juventus, Cuadrado e il rigore con il Napoli: "Reina mi ha travolto"

02/03/2017 16:12

NEWS JUVENTUS/ In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', Juan Cuadrado ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, partendo dalle polemiche arbitrali nate dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. "Il rigore? Reina mi ha travolto e non poevo fare più nulla - ha dichiarato l'esterno colombiano - sono cose che succedono. Forse meritavamo ancora di più, ma va bene così. Con il Napoli non era una partita facile, ma abbiamo ribaltato il risultato grazie alla nostra voglia e al contributo di tutti".

IL NUOVO MODULO E L'UDINESE - "Ho un bel ricordo della mia esperienza all'Udinese: è una grande squadra e vorranno sicuramente fare risultato contro di noi. Il nuovo modulo? Mi piace molto ma quello che conta è la determinazione. Tutti siamo importanti per la squadra, dobbiamo essere a disposizione e dare il 100% anche se non giochi".

S.F.