Coppa Italia, Lazio-Roma 2-0: sorride Inzaghi, finale più vicina

01/03/2017 22:37

COPPA ITALIA LAZIO ROMA / Due gol e un piede in finale. La Lazio si è imposta contro la Roma nella semifinale di andata di Coppa Italia riuscendo a mantenere la porta inviolata. Risultato ottenuto grazie a un'ottima prestazione contro una squadra apparsa più volte in affanno in zona difensiva: decisive le reti di Milinkovic-Savic e Immobile. Primo tempo equilibrato, con molteplici occasioni da entrambi i lati. Inizio migliore dei romanisti, con i laziali che sono venuti fuori alla distanza. Tuttavia, al minuto 30, dopo una bella iniziativa di Felipe Anderson, Milinkovic-Savic è riuscito ad anticipare tutti segnando il gol del vantaggio. Nella ripresa, la Roma non è riuscita a rendersi pericolosa eccetto un palo esterno colpito da Salah al 60'. Così, al 78' è arrivata un'altra bella giocata laziale, con Keita che si è inserito in area servendo una palla facilissma a Immobile: 2 a 0 ed esultanza sotto la Curva biancoceleste. Nel match di ritorno i ragazzi di Spalletti saranno chiamati a una vittoria con tre gol di scarto per superare il turno.

Lazio-Roma 2-0: 30' Milinkovic-Savic (L); 78' Immobile (L)

M.D.A.