Calciomercato Milan, Gabbiadini-Keita per l'attacco. Ma occhio ad Inter e Lazio...

28/02/2017 09:20

CALCIOMERCATO GABBIADINI RITORNO IN ITALIA - Ben cinque reti in sole tre partite. E potevano essere sei, se non gliene fosse stata annullata ingiustamente una nella finale della League Cup persa per 3-2 contro il Manchester United. Manolo Gabbiadini sta letteralmente trascinando a suon di gol il Southampton, sua nuova squadra dallo scorso gennaio. Il calciomercato invernale lo ha visto abbandonare l'Italia, Napoli, forse con qualche rimpianto per quel che sarebbe potuto essere e non è stato. Ma gli ha regalato questa nuova importante opportunità di carriera in Premier League. E il 25enne attaccante di Calcinate, buttato nella mischia dopo appena tre allenamenti, ha subito risposto 'presente', dimostrando a suon di gol di che pasta è fatto.

"Sarei bugiardo se dicessi che mi aspettavo un inizio come questo. Tutto bello, tutto fantastico, ma sono il primo a tenere i piedi a terra", il commento dell'ex punta di Sampdoria ed Atalanta, essa stessa stupita da un adattamento così rapido alla nuova realtà britannica.

Una consacrazione, la sua, che è arrivata anche dalle parole rivoltegli dal tecnico dei 'Red Devils', José Mourinho a fine partita: "Sei stato bravissimo, hai segnato due gol da fenomeno".

Calciomercato Milan, occhi su Gabbiadini per l'estate. Inter e Lazio pronte a tornare alla carica

Non c'è da stupirsi dunque, se già si parli di un ritorno in Italia. Del resto, le stesse dichiarazioni di Gabbiadini dei giorni scorsi, hanno prestato il fianco ad alimentare questa possibilità. "Sono andato in Inghilterra ma non sono mica morto. Prima o poi tornerò perché l'Italia è casa mia, non so quando, però sono felice di questa scelta". Un messaggio chiaro alle italiane, pronte a farsi avanti. E la prossima estate, potrebbero essere diverse a tentare il colpaccio.

Gabbiadini potrebbe infatti tornare prepotentemente di moda come obiettivo del calciomercato Milan: lo stesso tecnico Vincenzo Montella, per il quale si parla di rinnovo col Milan, avrebbe chiesto al club rinforzi in avanti. Il primo obiettivo risulta essere Keita della Lazio ma il quadro potrebbe ulteriormente cambiare. Il futuro di Carlos Bacca, infatti, resta in bilico, nonostante le parole del suo agente in esclusiva a Calciomercato.it, confermino la soddisfazione del suo assistito nel vestire la maglia rossonera.

Attenzione però anche all'Inter e alla Lazio: i nerazzurri sembrano concentrati su altri obiettivi (Berardi e Bernardeschi) ma monitorano Gabbiadini da lontano; i biancocelesti potrebbero farsi sotto proprio qualora perdessero Keita. Insomma, un intreccio di punte, che potrebbe sciogliersi sotto il sole della prossima calda estate di mercato.

F.S.