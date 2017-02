Calciomercato Inter, non solo Conte e Simeone: idea Allegri per la panchina

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

28/02/2017 07:32

CALCIOMERCATO INTER / Dopo la sconfitta contro la Roma nel posticipo domenicale della 26a giornata di Serie A, in casa Inter è ripartito il casting sul calciomercato per trovare l'eventuale sostituto di Stefano Pioli a fine stagione.

Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere della Sera', ci sarebbe anche il nome dell'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in possibile uscita in estate (con la tentazione Premier League), tra i profili attenzionati dalla dirigenza nerazzurra.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', invece, fa il punto sugli altri candidati per il calciomercato Inter della panchina: Antonio Conte - scrive il quotidiano 'rosa' - si era avvicinato molto all'Inter in autunno, quando sembrava che il suo rapporto col Chelsea stentasse a decollare. Suning potrebbe riannodare i fili in estate. Si profila all'orizzonte un duello Inter-Juventus, invece, per Diego Pablo Simeone dell'Atletico Madrid e Luciano Spalletti della Roma. E Pioli? Ha la fiducia della dirigenza, ma il quarto posto a fine stagione è il traguardo 'minimo' per sperare nella conferma.