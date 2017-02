Southampton, Gabbiadini: "Non sono mica morto, tornerò in Italia"

27/02/2017 19:31

SOUTHAMPTON GABBIADINI / Protagonista di un ottimo impatto con il calcio inglese, Manolo Gabbiadini è stato autore ieri di una doppietta nella sconfitta del Southampton contro il Manchester United nella finale di Efl Cup: "E' andata bene perché sono riuscito a fare due gol e soprattutto un'ottima partita a livello di squadra, però rimane il rammarico perché nonostante siamo riusciti a dominare per la maggior parte della partita il Manchester United, alla fine l'hanno portata a casa loro. Volevamo tornare con la coppa".

RAMMARICO NAPOLI - "A Napoli secondo me è andata bene, perché sono stato due anni con la media di un gol ogni 125 minuti. Tutti dicono che ho fatto male, ma ci sono stati tanti motivi per cui è andata come andata. Quali sono stati? Si sanno. Io comunque sono felicissimo dei due anni al Napoli, è stata un'esperienza bellissima e sono cresciuto tanto. Io dico che è andata bene, non posso dire che è andata male. Poteva finire meglio, però dobbiamo prendere quello che è venuto, non posso piangermi addosso o dire chissà cosa. Sono felice della scelta che ho fatto, ho iniziato nel migliore dei modi come magari non mi aspettavo nemmeno io e quindi ci godiamo questo momento. I motivi? Non so, ci sono stati tanti fattori che hanno coinciso con questa mia esperienza a Napoli, non ti so dire il motivo esatto. Però ripeto, sono felice dei miei due anni a Napoli, intensi e belli, sono felice e tutto qua".

INGHILTERRA - "Sono andato in Inghilterra ma non sono mica morto. Prima o poi tornerò perché l'Italia è casa mia, non so quando, però sono felice di questa scelta. Quanti gol farò? Non mi piace dire queste cose. L'obiettivo che mi sono posto è di far bene e portare la squadra più in alto possibile".

B.D.S.