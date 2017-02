Palermo, Zamparini conferma: "Sto per dimettermi da presidente"

27/02/2017 12:53

PALERMO ZAMPARINI CESSIONE / Ore calde per il passaggio di proprietà del Palermo. Maurizio Zamparini è pronto a cedere la società siciliana ad una cordata americana. A confermarlo nuovamente è stato lo stesso numero uno del club ai microfoni di 'Giornale Radio': "Sto per dimettermi da presidente del Palermo Calcio - riporta 'Mediagol.it' - Non resto da presidente onorario. Già in settimana, arriveranno le mie dimissioni, poi gli investitori americani subentreranno a me. Non vi dico per ora di chi si tratta, né i loro nomi. Io non sono un presidente onorario e non voglio esserlo: rimarrò i primi periodi a coadiuvarli per illustrar loro come si gestisce la situazione".

M.S.