Calciomercato Real Madrid, Morata meglio di Lewandowski: numeri da bomber vero

Daniele Trecca (@danieletrecca)

27/02/2017 10:17

CALCIOMERCATO REAL MADRID MORATA / Sono bastati 13 minuti in campo ad Alvaro Morata per realizzare il gol decisivo, l'ennesimo, contro il Villarreal e regalare al Real Madrid la vittoria in rimonta per 2-3. L'ex bianconero continua a lavorare sodo in allenamento e a timbrare il cartellino praticamente ogni volta che viene chiamato in causa, ma le sue prestazioni in campo non hanno ancora persuaso Zinedine Zidane ad affidargli una maglia da titolare. Le voci di calciomercato, intanto, si rincorrono e in Spagna c'è chi parla di un malcontento molto importante che avrebbe addirittura portato il calciatore a chiedere la cessione in estate. Il 24enne, in realtà, ha rimandato ogni decisione a fine stagione, nonostante le numerose indiscrezioni che lo hanno accostato anche al calciomercato Juventus e al calciomercato Milan.

Calciomercato Real Madrid, Morata macchina da gol

Tralasciando gli aspetti di mercato e orientando il nostro focus sul rettangolo verde, abbiamo deciso di analizzare la stagione di Morata dal punto di vista statistico. In 16 apparizioni totali in Liga, l'attaccante spagnolo ha collezionato 740 minuti complessivi di gioco e 8 gol. La sua media realizzativa di un gol ogni 92,5 minuti è sicuramente tra le più alte in Europa e di gran lunga migliore rispetto a quella di Karim Benzema (1 gol ogni 241 minuti). Facendoci un giro per il Vecchio Continente, scopriamo che la media realizzativa di Lewandowski è di un gol ogni 96 minuti, Messi va a segno ogni 86 minuti, mentre per quanto riguarda i 'nostri' capocannonieri, la media di Dzeko è di un gol ogni 116 minuti e quella di Higuain di una rete ogni 103 minuti. Il re indiscusso resta Cavani, che è sin qui riuscito a gonfiare la rete ogni 76 giri di lancette. Tutte queste statistiche, si riferiscono solamente ai campionati nazionali, ma anche in Champions l'ex bomber della Juve si difende ancora meglio: 1 gol ogni 75 minuti!