Compleanno Donnarumma, gli auguri di Buffon: "Segnerai un'epoca"

25/02/2017 13:13

COMPLEANNO DONNARUMMA AUGURI BUFFON / Da Gigi a Gigio: Gianluigi Buffon manda un messaggio di auguri al numero uno dei Milan, Donnarumma, che oggi compie 18 anni. "Ti faccio tantissimi e carissimi auguri per il tuo compleanno - le parole del portierre della Juventus - . Il tuo è un compleanno speciale visto che entri a tutti gli effetti nel mondo dei grandi da grande quale sei. Goditi nel miglior modo possibile la tua età, l'età della maturità. Capirai che il mondo dei grandi è un mondo molto difficile: tu hai tutte le qualità, tecniche come portiere, morali come ragazzo e come persona, per crearti uno spazio importante, per essere felice e segnare un'epoca".

B.D.S.