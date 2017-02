Inter-Roma, Medel: "Dzeko? Il problema non è l'altezza. Su Sanchez..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/02/2017 09:50

INTER ROMA MEDEL / Sarà Medel contro Dzeko, una sfida nella sfida che vedrà fronteggiarsi in campo Inter e Roma. Il tutto a causa dell'assenza di Miranda, che metterà a confronto il mastino di 1.71 cm contro il bomber giallorosso da 1.93 cm. Intervistato dal 'Corriere dello Sport', Medel ha fatto il punto sulle ultime news Inter. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Il problema non è l'altezza ma il fatto che Dzeko è un grande giocatore. Contro di lui non puoi sbagliare nulla".

NAINGGOLAN - "Ci somigliamo sul fronte della grinta in campo. La squadra lo segue perché vede che lui dà tutto. Nainggolan mi piace tanto, è un leader e un guerriero".

Inter-Roma, da Suning a Sanchez: il pensiero di Medel

ICARDI - "Non gli succede nulla. E' stato fuori due gare e or aè pronto a dare il proprio contributo. I grandi attaccanti si esaltanto in gare come questa e Icardi lo è".

CHAMPIONS - "Sarà una gara importante per la corsa alla Champions. E' uno scontro diretto, a 13 giornate dalla fine. Dovessimo vincere, la classifica si farebbe più interessante".

PIOLI - "Ha svolto un gran lavoro da quando è arrivato. Siamo partiti dal basso ed è stato bravo a risollevarci. Lavoriamo bene in settimana e i risultati sono lo specchio dei nostri sacrifici".

SUNING - "La proprietà ha grandi ambizioni e ci supporta in tutto. Ora tocac a noi, per continuare a rendere in campionato come fatto negli ultimi due mesi".

SANCHEZ - "Tutti lo conoscono. E' un attaccante che ogni top club vorrebbe. Non so quale sarà il suo futuro ma, dovesse chiedermelo, gli direi che all'Inter c'è un gran gruppo, una dirigenza che ha fame di vittorie e un bravo allenatore. Non si trova ovunque un progetto così".