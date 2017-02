Calciomercato Barcellona, sogno Verratti: la risposta di Al Khelaifi

22/02/2017 14:23

CALCIOMERCATO BARCELLONA VERRATTI PSG / Non c'è spazio per un addio di Marco Verratti al Paris Saint-Germain: è il presidente del club francese, Nassar Al Khelaifi, ad aver tolto dal mercato il centrocampista italiano. Il Psg considera, infatti, l'ex Pescara un perno fondamentale per la scalata del club al vertice del calcio mondiale e non ha intenzione di cederlo. Così il numero uno della società ha fatto sapere al Barcellona che Verratti è considerato incedibile. Proprio qualche giorno fa, in occasione dell'andata degli ottavi di Champions tra le due formazioni Iniesta avrebbe confidato a Matuidi che considera Verratti il suo erede naturale. Ma - al momento - il suo futuro è ancora con vista sulla Torre Eiffel.

B.D.S.