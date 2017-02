Italia, parla Oriali: "Nessun incontro con Balotelli. Pellè mai più sentito"

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/02/2017 12:07

ITALIA BALOTELLI PELLE' ORIALI - Secondo stage per giovani calciatori emergenti per l'Italia di Giampiero Ventura. Agli ordini del commissario tecnico ventidue calciatori convocati che termineranno gli impegni con la Nazionale domani pomeriggio per fare ritorno nelle squadre di appartenenza. Un'occasione sia per Ventura, che può così osservare da vicino calciatori che solitamente non frequentano Coverciano, sia per i giocatori che hanno modo di mettersi in mostra sotto gli occhi del Ct. Una buona opportunità per tutti.

Italia, Oriali su Balotelli e Pellè

Nel frattempo, però, tiene banco per le news Italia anche la possibile futura convocazione dell'attaccante italiano del Nizza Mario Balotelli. "Mario l'ho sentito - le parole del team manager azzurro, Gabriele Oriali, riportate da 'sportmediaset.it' - Ma, al momento, in agenda non c'è alcun incontro. L'espulsione rimediata sabato? Da sempre qui c'è un codice etico, poche regole ben precise da rispettare, che poi sono anche quelle che esistono nei club. Per Mario, come già detto, avere o no la possibilità di tornare qui dipende da lui. Ed è corretto parlarne il meno possibile". Impossibile non tornare anche sulla questione Pellè, escluso dalla Nazionale dopo la mancata stretta di mano a Ventura nel momento della sostituzione durante il match con la Spagna: "Mi è dispiaciuto ma, come detto, esistono delle regole. Da allora non l'abbiamo più sentito".

Infine, Oriali traccia un bilancio dello stage: "Rispetto al primo abbiamo già notato dei grossi miglioramenti e questo ci soddisfa molto. L'esempio di Gagliardini (passato dall'Atalanta all'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio, ndr) è lampante. C'è chi aveva storto il naso quando fu chiamato la prima volta, e ora tutti vedono cosa sta facendo. Berardi? A novembre aveva un infortunio serio, altrimenti avrebbe già lavorato con noi. E' uno degli emergenti di maggiori prospettive, ma ovviamente dipende da lui".