Calciomercato Milan, in Spagna assicurano: c'è l'ombra del Barcellona su Isco!

20/02/2017 22:25

CALCIOMERCATO MILAN ISCO BARCELLONA / Nuova temibile avversaria per il Milan nella corsa a Isco. Oltre a Manchester United e Tottenham, ora in corsa c'è anche il Barcellona. A svelarlo è il 'Mundo Deportivo' che sottolinea come ci sia proprio la storica rivale del Real Madrid dietro le reticenze del fantasista spagnolo a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2018. Senza il prolungamento, infatti, i 'Blancos' lo cederanno questa estate al miglior offerente.

D.G.