Roma-Torino, la squadra con Florenzi: maglia 'speciale' in suo onore

19/02/2017 17:40

ROMA TORINO MAGLIA FLORENZI / La Roma scende in campo con Florenzi. Come mostrato dal video pubblicato dal club giallorosso sul proprio profilo di 'Twitter', la squadra affronterà il Torino con una maglia 'speciale': ricamato sulla manica di ogni giocatore, ci sarà infatti il numero 24, quello indossato in campo dallo sfortunato compagno che si è dovuto rioperare ai legamenti del ginocchio.

Proprio prima della gara contro i granata il jolly giallorosso ha ricevuto la visita di tutta la squadra: "Sono un uomo e un calciatore fortunato: ho scoperto di avere tante persone che mi vogliono bene. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ale", ha cinguettato Florenzi attraverso il proprio profilo di 'Twitter'.

D.G.