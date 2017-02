18/02/2017 05:13

QPR SMITHIES - Rinnovo per il Queens Park Rangers. Il club londinese ha reso noto venerdì il prolungamento di contratto di Alex Smithies: il 26enne portiere ha sottoscritto un accordo fino al giugno 2020. Smithies, al QPR dall'estate 2015, in questa stagione ha totalizzato finora 31 presenze in campionato.



G.M.