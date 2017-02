Gossip, Dayane Mello: "Innamorata pazza di Bettarini. Balotelli acqua passata"

17/02/2017 14:30

GOSSIP DAYANE MELLO BETTARINI BALOTELLI / Dayane Mello ha parlato nel corso di un'intervista che sarà trasmesso nel corso della puntata di 'Verissimo' in onda domani parlando della sua relazione con Bettarini, nata durante l'Isola dei Famosi: "Sono innamorata pazza di Stefano Bettarini. L'ho notato subito al servizio fotografico. La mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati". Sul presunto flirt con Balotelli, invece, la Mello dice: "Lui non è mai stato un mio ex fidanzato. E' acqua passata".

B.D.S.