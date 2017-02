Villarreal-Roma, Emerson Palmieri: "Gol indimenticabile!"

17/02/2017 00:25

VILLARREAL ROMA/ Con un gol stupendo dalla distanza, Emerson Palmieri ha aperto le danze in Villarreal-Roma, match vinto quattro a zero dai giallorossi. Una rete meravigiliosa commentata così dal terzino brasiliano: "E' stato un gol bellissimo, ho provato a calciare di destro ed ho avuto fortuna, la palla è entrata: un gol indimenticabile - ha dichiarato Emerson Palmieri a 'Roma Tv' - Dove sono cresciuto? Ho avuto più coraggio e personalità in campo, devo crescere ancora ma ringrazio il mister e i compagni, senza di loro non sarei mai cresciuto. Festa nello spoglatoio? Siamo molto contenti perché vincere qui non era facile, ma da domani pensiamo già al campionato".

S.F.