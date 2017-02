Calciomercato Arsenal, Wenger annuncia il suo futuro

16/02/2017 18:20

CALCIOMERCATO ARSENAL WENGER / Il futuro di Arsene Wenger verrà deciso nel giro di qualche settimana: è lo stesso manager dell'Arsenal a dirlo in un'intervista rilasciata alla 'Zdf' prima della disfatta dei 'Gunners' sul campo del Bayern Monaco in Champions. Il tecnico francese ha spiegato che verrà presa una decisione sul suo futuro "tra aprile e marzo". In caso di divorzio, la società londinese pensa anche all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per sostituire Wenger.

B.D.S.