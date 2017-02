Real Madrid-Napoli, De Laurentiis vs Sarri: colpa di Maradona negli spogliatoi?

15/02/2017 23:56

REAL MADRID NAPOLI/ Al termine di Real Madrid-Napoli, è scoppiata una polemica tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e il suo tecnico Maurizio Sarri. Il patron, dopo il ko in terra spagnola, si è lamentato dell'atteggiamento dei calciatori, rivolgendosi indirettamente all'allenatore. Nell'ambiente partenopeo, qualcuno si sta chiedendo se ad accendere la miccia non sia stato Diego Armando Maradona che (probabilmente per volere di Sarri) nel prepartita, è entrato negli spogliatoi per caricare i giocatori con un discorso. De Laurentiis potrebbe non aver gradito il gesto, lamentandosi poi a fine partite: una chiave di lettura al momento puramente ipotetica e non ancora verificata.

S.F.