Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: sorpasso sull'Inter per Lindelof

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

15/02/2017 16:55

JUVENTUS INTER LINDELOF / Tra i migliori in campo nel successo interno contro il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, Victor Lindelof si è confermato uno dei giovani difensori più interessanti sul palcoscenico europeo. Nella scorsa sessione invernale il 22enne nazionale svedese del Benfica fu vicino all'addio: Inter e Manchester United hanno provato a strapparlo ai lusitani fino al 31 gennaio, ma poi l'infortunio di Lisandro Lopez ha spinto le 'Aquile' a rifiutare tutte le offerte. Dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, tuttavia, emerge che il club portoghese avrebbe promesso al giocatore di 'liberarlo' la prossima estate a fronte di una proposta importante. I nerazzurri, però, non sono più in prima fila: da quanto ci risulta la Juventus, che già seguì Lindelof un anno fa prima di virare su Benatia, sono pronti a tornare alla carica. Il principale avversario dei bianconeri sarà il Real Madrid, con Zidane che è alla ricerca di un giovane sostituto per rimpiazzare Pepe. Oltre ai 'Red Devils' di Mourinho, infine, attenzione anche al Bayern Monaco.