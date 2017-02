PSG, Kluivert avverte il Barcellona: "Messi? Mai dire mai"

14/02/2017 20:58

PSG BARCELLONA MESSI / Mentre al 'Parco dei Principi' si gioca il big match per l'andata degli ottavi di Champions League tra PSG e Barcellona, fuori dal campo fanno rumore le parole di Patrick Kluivert, direttore sportivo dei parigini. Durante un'intervista nel prepartita il dirigente ha risposto a una domanda su Lionel Messi, indicato da tempo come obiettivo del club francese: "Mai dire mai nel mondo del calcio, ma credo che per ora stia bene a Barcellona - spiega ad 'Antena 3' - Lui, così come Neymar, è un calciatore che ogni squadra vorrebbe avere". Messi è da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.

M.D.A.