Lazio-Milan, Sacchi: "Donnarumma fantastico, ma non capisco i biancocelesti..."

13/02/2017 23:08

LAZIO MILAN SACCHI / Lazio e Milan si dividono la posta: Suso risponde a Biglia e le due formazioni tornano negli spogliatoio con un punto a testa. Una sfida che Arrigo Sacchi, ex tecnico del 'Diavolo' nonché ct dell'Italia, ha analizzato a 'Premium Sport':

"Un brutto campo e uno stadio semivuoto, la situazione peggiore per esprimersi. Non capisco perché la Lazio sia arretrata, in questo modo può succedere che Suso faccia un numero da fuoriclasse. Donnarumma fantastico, ha parato tutto quello che poteva. Lazio ha buttato via la vittoria, Milan ha fatto tutto quello che poteva in una situazione difficile con molti assenti".

D.G.