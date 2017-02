Lazio-Milan, infortunio Marchetti: va in clinica per gli accertamenti

13/02/2017 20:21

LAZIO MILAN MARCHETTI / AGGIORNAMENTO ORE 20.53 - C'è preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Federico Marchetti. Come riferisce 'Sky', infatti, il portiere è stato immediatamente portato alla clinica Paideia dove si sottoporrà a risonanza magnetica.



ORE 20.21 - Brutta tegola dell'ultimissima ora per la Lazio che, a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo col Milan, rischia seriamente di perdere il portiere titolare Federico Marchetti. Durante il riscaldamento, infatti, l'estremo difensore biancoceleste è atterrato male dopo un intervento e ha sentito pizzicare l'interno del ginocchio. Il giocatore è stato subito portato negli spogliatoi e salterà il match. Pronto Strakosha al suo posto.



L.P.