Cagliari-Juventus, Chiellini out al 18': infortunio per il difensore

12/02/2017 21:13

CAGLIARI JUVENTUS CHIELLINI / E' durata solo 18 minuti la partita di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco del 'Sant'Elia', dopo un intervento su Borriello a causa di un infortunio. Il calciatore avrebbe accusato un fastidio muscolare al flessore. Chiellini, giunto in panchina, sembra aver fatto segno di essersi fermato per tempo. Si spera quindi non ci sia nulla di grave. Serviranno chiaramente gli esami per conoscere l'entità del problema.

M.S.