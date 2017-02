PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-PESCARA: Belotti uragano, Bizzarri che pasticci

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

12/02/2017 16:55

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-PESCARA: PROMOSSI E BOCCIATI / Il Torino conquista la prima vittoria del 2017 con il Pescara. Falque e Ajeti si fanno perdonare in avvio per gli errori commessi con l'Empoli. Gran parata di Hart sul tentativo di Caprari di riaprire il match. Bocciato Kastanos, male Stendardo e Fornasier. Ci prova fino alla fine Benali.

TORINO

Hart 6,5 – Avvio da spettatore non pagante, al 34' segna la quarta rete del Torino respingendo con reattività un gran tiro di Caprari. Incolpevole sui gol.

De Silvestri 6 – La corsia di destra viene ancora affidata alle sue discese. Buona prestazione.

Ajeti 5 - Prima rete in maglia granata alla sua seconda presenza da titolare. E' il più lesto in mischia a tentare il tiro in porta e confeziona il raddoppio. Successivamente ci prova con un colpo di testa che viene deviato in angolo. Tuttavia commette diverse leggerezze che in un'altra partita potrebbero costare caro, l’autorete ne è la conseguenza naturale.

Moretti 5,5 – Tiene bene la posizione e non rischia nulla nel primo tempo, stacca la spina troppo presto nella ripresa.

Barreca 7 – Trova con abilità il fondo e pennella il cross in area per la rete che sblocca subito il match. Straordinario anche in copertura.

Benassi 6,5 – Inserimento perfetto sul cross di Barreca che fa da sponda per Falque in occasione del gol. Il movimento viene ripetuto più volte e mette puntualmente in difficoltà la retroguardia della squadra di Oddo. Tenta anche un tiro dal limite nel secondo tempo.

Lukic 6,5 – Mihajlovic punta su di lui dal primo minuto e il talentuoso centrocampista non perde l'occasione per mettere in luce le sue buone qualità. Dal 55' Acquah 6 – Energie fresche in mezzo al campo che tornano utili alla squadra di Mihajlovic per tenere altro il ritmo.

Obi 6 – Gli viene chiesta una gara muscolare, corre tanto e recupera tutto quello che può sin dalle prime battute. Si fa male sul finale di primo tempo ed è costretto a uscire. Dal 45' Gustafson 6 – A inizio secondo tempo trova il varco per accendere il contropiede di Ljajic, ma la difesa del Pescara è brava a rientrare.

Falque 7 – Non perde tempo per farsi perdonare l'errore dal dischetto contro l'Empoli.

Belotti 7,5 – La seconda rete nasce da un suo grande movimento sul secondo palo, che tiene la palla attiva in area. Devastante sul contropiede che porta alla terza rete, chiudendo virtualmente il match. Continua a martellare la difesa avversaria anche nella ripresa e mette a segno la quinta rete.

Ljajic 6 – Non benissimo sulla punizione dal limite a metà primo tempo, a volte irruento nel cercare spazio in avanti. Sbaglia qualcosa di troppo nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo trova la rete, complice un errore di Bizzarri. Dal 80' Boyè 6 - Entra con il giusto atteggiamento per dare una mano in copertura.

All. Mihajlovic 6,5 – Sulla carta una partita facile, nella pratica novanta pieni di tensione alla ricerca della prima vittoria nel 2017. Tre reti in un quarto d'ora e una gran parata di Hart regalano il successo. Sul 5-0 il solito calo di tensione, situazione che deve ancora una volta essere oggetto di lavoro.

PESCARA

Bizzarri 4,5 – Non può fare nulla sulle reti di Falque e Ajeti, lascia colpevolmente lo specchio della porta libero sulla rete di Belotti. Evita il poker respingendo un colpo di testa di Ajeti. Nel secondo tempo blocca un tiro dal limite di Benassi e non è lucido sulla quarta rete di Ljajic. Improponibile sulla quinta rete.

Zampano 5 – Soffre gli affondi di Barreca, col passare del tempo tenta anche qualche entrata al limite del regolamento.

Stendardo 4 – Si becca subito un giallo che potrebbe essere qualcosa in più per un brutto fallo su Belotti. In occasione del gol di Falque resta imbambolato come tutta la difesa sul cross di Barreca. Belotti vince con lui il duello a tu per tu e trova la via della terza rete. In alcuni episodi sembra un ragazzino alle prime armi, facendo mancare la sua esperienza al reparto. Oddo lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Dal 46' Coda 5 – Non cambia la musica, Belotti ha vita facile in area e trova troppo facilmente la via del gol.

Fornasier 4,5 – Si fa infilare da Benassi al pronti via, sulla terza rete lascia completamente solo il reparto rientrando in ritardo. Belotti lo costringe al fallo di ammonizione.

Biraghi 5 – Insiste alla ricerca di spazio sulla corsia sinistra, ma trova sempre un De Silvestri molto attento.

Memushaj 5,5 – Rientra dal primo minuto, fatica a imporsi in un paio di occasioni perdendo palla. Hart blocca un suo tentativo nel secondo tempo.

Brugman 4,5 – Travolto anche lui dagli avversari nella prima parte del match, fatica a venire fuori nel corso del match. Dal 57' Bruno 5 – Non ha la forza di cambiare volto alla squadra in mezzo al campo.

Verre 5 – Anche se con troppa prevedibilità, tenta in qualche modo di creare qualche buona iniziativa in avanti.

Benali 6,5 – Accompagna più volte l'azione, ma non ha centimetri da mettere a disposizione della fase offensiva. Buon recupero su Belotti nel primo tempo. Ci prova con voglia fino alla fine e mette a segno due reti.

Kastanos 4,5 – Bastano venticinque minuti per guadagnarsi la bocciatura di Oddo. Sempre in difficoltà quando chiamato in causa e in marcatura su Ajeti nei calci piazzati, così il tecnico lo tira subito fuori. Dal 26' Crescenzi 5,5 – Tenta di svegliare la fase offensiva degli abruzzesi, più incisivo del compagno di squadra in copertura.

Caprari 5,5 – Isolato in avanti tra le maglie granata. Non può fare altro che soffrire di fronte alle difficoltà dei compagni di trovare soluzioni di gioco attive. Alla prima palla, al 34', trova una grande risposta di Hart. Prova senza fortuna qualche giocata anche nel secondo tempo.

All. Oddo 4,5 – Lasciare fuori dal campo una settimana travagliata, esasperata dagli atti vandalici nei confronti del presidente Sebastiani, non è certo facile. Il Torino trova subito la rete, raddoppia sugli sviluppi di una palla inattiva e chiude su contropiede. Tutto in un quarto d'ora. La squadra continua a giocare, ma troppo tardi per riaprire il match.

Arbitro: Maresca 6 – Subito un cartellino giallo nei confronti di Stendardo, che entra durissimo su Belotti. Replica Fornasier, segue Lukic. Un match, comunque, sostanzialmente facile da condurre, considerato il risultato ipotecato dopo quindici minuti. Nel secondo Moretti lo aiuta ammettendo di avere deviato lui la palla in angolo. Non ci sono particolari episodi da moviola.

TABELLINO

TORINO-PESCARA 5-3

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Obi (45' Gustafson); Falque, Belotti, Ljajic (80' Boyè). A disp. Padelli, Cucchietti, Zappacosta, Molinaro, Acquah, Iturbe, Maxi Lopez. All. Mihajlovic

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo (46' Coda), Fornasier, Biraghi; Memushaj, Brugman (57' Bruno), Verre; Benali, Kastanos (26' Crescenzi); Caprari. A disp. Fiorillo, Maloku, Delli Carri, Coda, Pepe, Cubas, Muntari, Mitrita, Cerri. All. Oddo

ARBITRO: Maresca di Napoli

Marcatori: 1' Falque (T), 9' Ajeti (T), 15' Belotti (T), 53' Ljajic (T), 61' Belotti (T), 73' Ajeti (autorete - T), 75' Benali (P), 82’ Benali (P)

Ammoniti: 3' Stendardo (P), 24' Fornasier (P), 31' Lukic (T), 89' Coda (P)

Espulsi: