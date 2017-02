Crotone-Roma, Dzeko: "Non pensiamo alla Juve. I rigori..."

12/02/2017 14:39

CROTONE ROMA DZEKO / Un rigore sbagliato (il secondo in questo campionato) e un gol (il quarto di fila). Questo il bilancio di Edin Dzeko nella vittoria della Roma sul Crotone: "Non è mai facile in Serie A, abbiamo fatto il nostro - ha dichiarato il bosniaco a 'Premium Sport' - Rigore? Non lo so, potrei lasciar tirare rigore ad altri, poi ho fatto gol. Juventus? Abbiamo fatto il nostro, degli altri non ci interessa niente. Vincere tutte le partite? Dobbiamo provarci, è un periodo difficile adesso perché tutte le partite sono importanti, guardiamo partita dopo partita. Voglio dimostrare che questo sono io, fare di più e forse senza rigori, vediamo".

D.G.