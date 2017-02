PAGELLE E TABELLINO DI CROTONE-ROMA: Nainggolan, che risposta!

Andrea Corti (@cortionline)

12/02/2017 14:25

PAGELLE CROTONE ROMA / Pur non brillando la Roma passa a Crotone: in chiaroscuro Edin Dzeko, autore del gol del definitivo 0-2 ma protagonista di un nuovo rigore sbagliato e di una prestazione non positiva. Molto bene Nainggolan, che risponde da campione alle polemiche dei giorni scorsi. Tra i calabresi da segnalare la vivacità di Acosty, anche se la squadra di Nicola non riesce mai a organizzare una reazione.

CROTONE

Cordaz 6 - Intuisce l'angolo sul rigore costringendo Dzeko ad allargare il tiro non centrando la porta. Nulla può sui due gol, per il resto è poco impegnato.

Ceccherini 6 - Bravo a chiudere su un tiro a botta sicura di Dzeko. Prestazione diligente.

Dussenne 5,5 - Riesce a salvare con grande mestiere su Dzeko in avvio. Sul gol di Nainggolan non difende al meglio lo spazio.

Ferrari 5 - Ingenuo nell'occasione del rigore. Soffre la vivacità di Salah.

Rosi 5 - Partita da ex, fa ben poco per farsi rimpiangere.

Capezzi 5,5 - Contro Strootman e Nainggolan ha vita durissima, mentre riesce a mettere pressione su Paredes nella prima frazione.

Crisetig 5 - Cerca di organizzare la manovra dei calabresi, ma con quei centrocampisti che ha davanti non è facile.

Mesbah 6 - Cerca di limitare Bruno Peres non demeritando. In avanti non si vede mai. Dal 55' Sampirisi 5 - Entra nel momento più difficile per la sua squadra, si fa scappare Salah in occasione del gol del raddoppio.

Tonev 5,5 - Nei primi 45 minuti ci prova due volte da fuori ma con scarsa potenza. Poi si eclissa. Dall'81' Nalini sv.

Falcinelli 5 - Dopo una mattinata in balia della difesa della Roma riesce a segnare, ma è in fuorigioco. Poco altro. Dal 76' Trotta sv - Appena entra arriva il gol di Dzeko e la partita finisce.

Acosty 6 - Prova a impensierire la difesa romanista con la sua velocità, ma davanti ha un avversario rapido quanto lui come Manolas. Un suo gran tiro da fuori mette i brivi a Szczesny.

All. Nicola 5,5 - Il suo fortino regge (bene) per 40 minuti, poi non riesce a organizzare una degna reazione.

ROMA

Szczesny 6 - Attento su un tiro di Tonev. Nella ripresa il fuorigioco segnalato a Falcinelli gli evita una figuraccia, visto che sul tiro era stato protagonista di una papera. Pochi istanti dopo è perfetto su Acosty.

Manolas 6 - Attento su Acosty anche se la sua prestazione non è brillante.

Fazio 6,5 - E' il padrone della retroguardia, nel primo tempo l'attendismo del Crotone gli impone anche compiti di costruzione del gioco che svolge con sicurezza. Sfiora il gol di testa colpendo il palo.

Rüdiger 6 - Fisicamente straripante, dalla sua parte non si passa.

Bruno Peres 5,5 - Ancora una volta poco incisivo, soprattutto in fase offensiva. Dall'88' Mario Rui sv - Esordio in campionato con la maglia della Roma.

Paredes 5,5 - Spalletti lo schiera per far tirare il fiato a De Rossi e per dare qualità all'azione romanista, ma il suo primo tempo è decisamente sotto tono: lento di pensiero e di azione. Sbagli tutti i calci piazzati. Nella ripresa, complice anche il pressing meno forsennato del Crotone, le cose migliorano. Il pallone per Salah nell'azione dello 0-2 è una gemma.

Strootman 7 - Che sia ispirato si vede dall'inizio, da quando serve a Dzeko un pallone d'oro che il bosniaco spreca. Domina a centrocampo, da lui parte l'azione del vantaggio romanista.

Emerson 6 - Ormai il posto da titolare è suo, gioca senza strafare e senza brillare come aveva fatto con la Fiorentina.

Nainggolan 7,5 - Dopo una settimana di polemiche con ogni probabilità eccessive reagisce alla sua maniera, con una prestazione da leader vero. Spalletti gli affida la fascia da capitano e lui ringrazia con il gol che sblocca il match. Poi dà spettacolo in mezzo al campo con continue ripartenze e spirito di sacrificio. Dal 90' Perotti sv.

Salah 6,5 - Scaltro in occasione del rigore. Poi ha la palla buona di testa ma manda il pallone sopra la traversa. Splendido l'assist per Dzeko per il raddoppio. Dall'80' De Rossi sv - Entra per congelare il match, perde un pallone sanguinosissimo dopo pochi istanti.

Dzeko 5,5 - In avvio ha una grande occasione ma cincischia con il pallone e non riesce a concludere. Sbaglia il secondo rigore di seguito non centrando ancora una volta la porta. Primo tempo assolutamente negativo. In avvio di ripresa è sfortunato quando un suo tiro di sinistro colpisce la traversa esterna. Bravo a farsi trovare al posto giusto in occasione del gol dello 0-2: nonostante la giornata difficile un'altra tacca nella sua grande stagione.

All. Spalletti 6,5 - Curioso un suo alterco con un tifoso avversario, che fissa a lungo dando le spalle al campo. Folklore a parte riesce a rimettere le cose a posto dopo un primo tempo brutto, soprattutto a casua dell'atteggiamento tattico della squadra calabrese. La sua Roma non brilla ma fa quel che doveva: vincere.

Arbitro: Russo 6 - Dubbi sul contrasto Dzeko-Dussenne in avvio, poi concede un rigore forse generoso anche se il contatto tra Salah e Ferrari c'è e il difensore dei calabresi è decisamente ingenuo. Per il resto ordinaria amministrazione.

TABELLINO

CROTONE-ROMA

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Ceccherini, Dussenne, Ferrari; Rosi, Capezzi, Crisetig, Mesbah (55' Sampirisi); Tonev (81' Nalini), Falcinelli (76' Trotta), Acosty. A disp.: Festa, Viscovo, Claiton, Barberis, Martella, Sulijc, Kotnik, Trotta, Simy. All.: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres (88' Mario Rui), Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan (90' Perotti), Salah (80' De Rossi); Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Gerson, Grenier, El Shaarawy. All.: Spalletti.

Arbitro: Russo di Nola.

Marcatori: 40' Nainggolan (R), 77' Dzeko (R)