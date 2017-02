Calciomercato Milan, già deciso il futuro di Deulofeu

12/02/2017 11:44

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Gerard Deulofeu ha già incantato i tifosi rossoneri dopo le prime apparizioni con la maglia del Milan. L'attaccante spagnolo è arrivato in prestito dall'Everton, ma l'artefice principale del futuro del 22enne resta sicuramente il Barcellona, che può vantare un diritto di recompra. Secondo 'El Mundo Deportivo', il club catalano avrebbe già deciso di sborsare gli 8,5 milioni previsti dall'accordo con il club inglese, per poi rivendere il calciatore a cifre di gran lunga maggiori, sfruttando in questo modo la vetrina rossonera.

D.T.