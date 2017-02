10/02/2017 22:02

TORINO PESCARA MIHAJLOVIC / Due ottime notizie per Sinisa Mihajlovic. Il Torino in vista della sfida interna contro il Pescara potrà contare su Castan e Zappacosta. I due calciatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni e come si legge sul sito del club granata quest'oggi si sono allenati in gruppo.

M.S.