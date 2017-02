Sassuolo-Chievo, Maran rimanda Gakpè

10/02/2017 16:33

SASSUOLO CHIEVO CONFERENZA MARAN / A due giorni da Sassuolo-Chievo, il tecnico dei veneti Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Gakpè sta cercando di apprendere quello che gli ho chiesto. E' un ragazzo rapido a recepire le indicazioni ma per gli automatismi serve tempo. Castro e Dainelli si sono allenati tutta la settimana. Fare risultato a Reggio Emilia ora che arriviamo da due bei risultati sarebbe importante. E' un modo per dare significato a tutto il resto".

B.D.S.