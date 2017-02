Calciomercato Manchester United, de Gea risponde all'interesse del Real Madrid

09/02/2017 15:41

MANCHESTER UNITED DE GEA REAL MADRID / Da tempo ormai si parla dell'interesse del Real Madrid per David de Gea: non è un segreto che il portiere del Manchester United è un obiettivo delle 'merengues' che per la prossima estate sono pronti a tornare alla carica. Lo stesso portiere parla del suo futuro in un'intervista ad 'as.com': "Nessuno conosce il futuro. Sono felice al Manchester, è un grande club e in Inghilterra il calcio è piacevole. Real Madrid? Non ne parlo. Non voglio più parlare di questo. Ora devo pensare soltanto al mio club".

B.D.S.