Bologna-Milan, Poli soddisfatto: "Squadra con gli attributi"

08/02/2017 23:55

BOLOGNA MILAN / Vittoria importante per il Milan contro il Bologna. I rossoneri sono riusciti a conquistare i tre punti nonostante la doppia inferiorità numerica. Tra i migliori in campo c'è anche Andrea Poli, rimasto sul rettangolo verde nonostante un forte dolore al ginocchio: "Sicuramente va fatto un plauso a tutti, anche quelli che hanno giocato meno ultimamente. - commenta a 'Premium Sport' - Una squadra che vince in nove dimostra attributi, altrimenti non ci sarebbe riuscita. Dobbiamo analizzare un po' questi blackout perché ritrovarsi in nove in gare che devono essere vinte non va bene. Adesso pensiamo alla prossima partita da vincere. Nella mia carriera ho sempre giocato con continuità, è un anno che però non ci riesco. Non mi sono mai lamentato e ho cercato di dare il meglio in allenamento. Continueremo a dare il massimo è un gruppo che vuole fare bene e ha l'obbligo di farlo perché giochiamo per una maglia importante. Condizioni fisiche? Sto bene, è stata una bella botta ma fa parte del gioco".

M.D.A.