STARHOTELS - Calciomercato, D'Amico: "Giovinco? Zero novità! Criscito-Inter..."

Dall'inviato Stefano D'Alessio

31/01/2017 19:12

CALCIOMERCATO D'AMICO/ L'agente di mercato Andrea D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni dallo 'Starhotels' di Milano dove si stanno animando le ultime ore di mercato. Sul posto sono presenti anche gli inviati di Calciomercato.it che hanno raccolto le parole del procuratore: "E' fatta per Terranova al Frosinone. Cosa mi aspetto? E' meglio che i tifosi tocchino ferro (ride, ndr) perché la squadra è in zona calda. Mi aspetto che ci sia una bella sorpresa. Il fatto che Terranova, dopo la sfortuna dei due infortuni, abbia deciso di tornare per ripartire verso la Serie A dimostra la fiducia del giocatore per la piazza e l'entusiasmo del calciatore per giocare".

CRISCITO - "Parleremo di rinnovo con lo Zenit con calma, è nell'aria ma non c'è ancora nulla di definito. Pista Inter per giugno? Da qui all'estate possono succedere tante cose, per ora però non ci sono i presupposti. A gennaio non c'è stato nulla con alcuna italiana, lo Zenit non ha interesse a cederlo".

GIOVINCO - "Cina? Non ci sono novità, dobbiamo ancora parlare col Toronto".

Battuta finale sul miglior colpo del mercato, la risposta di D'Amico è secca: "Pioli all'Inter!".