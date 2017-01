Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 31 gennaio ai nostri utenti

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

31/01/2017 15:23

CALCIOMERCATO RISPOSTE MARCHETTI 31 GENNAIO / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.

Angelo Napolitano - Colpo last minute della Juventus?

Non credo che succeda nulla. Hanno provato a capire se potevano fare Giaccherini. Ma alla fine non è stato possibile chiudere l'operazione.

Francesco Russo - È vero che la Fiorentina ha chiesto Schick alla Samp?

Non credo. Anche perché non solo la Fiorentina non ha bisogno di un attaccante e la Samp (che non ha ceduto Budimir al Crotone) avrebbe avuto bisogno di un altro attaccante.

Raffaele Cesaro - Napoli dopo Gabbiadini troverà qualche altra alternativa? Vice Callejon chi c'è in pole?

No. Pavoletti di fatto è arrivato proprio per sostituire Gabbiadini. Il Napoli non ha bisogno di altri attaccanti.

Alessandro Di Matteo - Kessie alla Roma?

Ipotesi per giugno. Più che concreta. Hanno iniziato a parlarne anche inserendo nell'operazione due giovani come Marchizza e Tumminiello.

Gaetano Ferrari - Il Palermo farà qualcosa in entrata?

Potrebbe essere ma quello del Palermo non è un mercato semplice vista la posizione in classifica. Noi siamo qui per raccogliere tutte le ultime news.