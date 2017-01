30/01/2017 20:46

CALCIOMERCATO LEICESTER CITY MOLLA WAGUE UDINESE / Alla fine Claudio Ranieri c'è riuscito. Dopo aver corteggiato Acerbi del Sassuolo, il Leicester City ha acquistato un altro difensore dalla nostra Serie A: come riporta 'Sky Sport', le 'Foxes' hanno chiuso per Molla Wague dell'Udinese. Il centrale maliano si trasferisce in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto.

D.G.