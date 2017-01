Calciomercato Sampdoria, Paloschi libera Budimir

28/01/2017 10:22

CALCIOMERCATO SAMPDORIA PALOSCHI / Le ultime ore di mercato potrebber dare il via ad un giro di punte piuttosto interessante. L'avventura fin qui non esaltante di Alberto Paloschi all'Atalanta, infatti, sembra ormai giunta ai titoli di coda con la punta classe '90 che, secondo il 'Corriere dello Sport', sembra avvicinarsi parecchio alla Sampdoria. Il suo arrivo sbloccherebbe la partenza di Ante Budimir, corteggiato dalla stessa Atalanta oltre al Bologna, Crotone che non molla e Benevento in Serie B.



L.P.